Beiersdorf investiert in den Ausbau des USA-Geschäftes.

Der Nivea-Hersteller Beiersdorf hat in den USA eine neue Landeszentrale und ein Innovationszentrum in Betrieb genommen. In dem Zentrum sollen unter anderem verschreibungsfreie therapeutische Produkte und Sonnenschutzmittel entwickelt werden. Der Konzern sucht nach Wachstumsmöglichkeiten für Nordamerika.

