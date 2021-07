IMAGO / photothek

Laut Studie sieht der größte Teil der Befragten Lebensmittelverschwendung als großes oder sehr großes Problem an.

Verbraucher sehen Lebensmittelverschwendung als großes Problem und sind hochmotiviert, dagegen selbst aktiv zu werden. Doch es mangelt ihnen an Informationen, wie sie die Verschwendung im eigenen Haushalt noch gezielter vermeiden können. Laut einer Foodwaste-Studie von Innofact, Danone und Too Good To Go wünschen sie sich mehr Informationen auf den Verpackungen.

