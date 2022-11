All das machen Sie ehrenamtlich neben der Arbeit als Category Development Analystin bei Mars Wrigley.

Sie haben drei Jahre an verschiedenen Orten in China studiert und gearbeitet. Was haben Sie dort über sich gelernt?

Ehrenamtliche Arbeit hat mich schon immer begeistert. Von der Geflüchtetenhilfe bis zu einem Freiwilligendienst im OP habe ich mich seit dem Gymnasium fast durchgehend engagiert. Ich wurde in meiner Zeit im Ausland so gut behandelt und habe so ein Glück, dass ich in einem sicheren Land geboren bin. Daher ist es mir wichtig, meinen Teil beizutragen.Dass ich mich auf mich selbst verlassen kann, egal wie weit ich weg bin von meiner Komfortzone. Das hat mir auch geholfen, als ich als Trainee im Führungsnachwuchskräfte-Programm im Außendienst bei Mars Wrigley in Tankstellen Regale montiert habe – handwerkliche Arbeit zählt leider nicht zu meinen Stärken.