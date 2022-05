Klaus Venus

Kostentreiber: Die Löhne der Erntehelfer sind kaum noch finanzierbar.

Pfalzmarkt, einer der bedeutendsten heimischen Gemüseproduzenten, steht in diesem Jahr vor großen Herausforderungen. Der Startschuss für die neue Mega-Drehscheibe in Mutterstadt fällt in eine Zeit explodierender Kosten bei der Genossenschaft und ihren Mitgliedern.

