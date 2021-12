Rewe Group

Startklar: Im Kopflager Wiesloch stehen die Ampeln auf grün.

Gerade hat die Rewe Group in Wiesloch die vierte grüne Drehscheibe für Obst und Gemüse in Deutschland in Betrieb genommen und damit das Kopflagernetz komplettiert. Daraus könnten für Aldi Süd neue Chancen erwachsen.

