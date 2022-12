IMAGO / photosteinmaurer.com

Unilever will seine Lebensmittelabfälle bis 2025 halbieren.

Unilever lässt in den Niederlanden Lebensmittel nahe dem Mindesthaltbarkeitsdatum direkt an die Haustür liefern. Der Nahrungsmittelkonzern nutzt dabei die App Too Good To Go, über die Verbraucher Produkte von Marken wie Knorr, Unox und Calvé bestellen können.

Unilever lässt in den Niederlanden Lebensmittel nahe dem Mindesthaltbarkeitsdatum direkt an die Haustür liefern. Der Nahrungsmittelkonzern