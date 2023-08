IMAGO / agefotostock

Durch die Reform verteuere sich Wein im Schnitt um 53 Pence (62 Cent), hat die Wine and Spirit Trade Association errechnet.

Die Regierung in Großbritannien führt ein neues Steuersystem für Alkoholika ein. Sie will unter anderem erreichen, dass die Briten weniger Whisky, Gin und Co. trinken. Der Branche bereitet das – neben der Inflation und den hohen Glaspreisen – weitere Sorgen.

Angesichts einer deutlichen Steuererhöhung auf alkoholische Getränke in Großbritannien warnt die Branche vor einer neuen Pleitewelle.