Harald Tittel

Repräsentativ: Ferrero steuert die Geschäfte aus einer Zentrale in Luxemburg.

Ferrero dringt in Deutschland in immer mehr Segmente des Süßwarengeschäfts vor. Der Konzern macht mit einer neuen Rocher-Variante Confiserie-Anbietern Konkurrenz und dürfte von Dezember an mit Nutella-Keksen das Geschäft mit Süßgebäck verändern. Zudem forscht Ferrero an neuen Verpackungen.

