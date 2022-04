IMAGO / Manfred Segerer

Die Molkerei Hochland (Patros, Almette, Grünländer, Simply V) gehört zu den größten privaten Käseherstellern in Europa.

Die Hochland-Gruppe stellt ihre Aktivitäten in Russland nicht in Frage: In den drei russischen Werken des Käseriesen soll die Produktion wie vor Beginn des Ukraine-Krieges weiterlaufen. Im Geschäftsjahr 2021 ist Hochland vor allem im Markengeschäft stärker gewachsen als der Markt.

