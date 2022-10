Adelholzener

Der Absatz von Wasser in kleinen Flaschen legt bei Adelholzener deutlich zu.

Wasser in kleinen Flaschen ist wieder gefragt – das merkt auch Adelholzener. Der Brunnen wächst in den ersten neun Monaten stärker als der Markt und will auch 2023 zulegen. Dabei profitiert das Unternehmen auch vom Aus der Nestlé-Marke Vittel.

Wasser in kleinen Flaschen ist wieder gefragt – das merkt auch Adelholzener. Der Brunnen wächst in den ersten neun Monaten stärker al