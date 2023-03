IMAGO / i Images

Fans stehen Anfang März vor einem Londoner Lego-Shop für eine Neuerscheinung aus der "Herr der Ringe"-Welt an.

Zum zweiten Mal in Folge meldet Lego einen so hohen Gewinn wie nie zuvor. In Zukunft will der dänische Bauklötzchen-Hersteller weiter auf Filialen vor Ort setzen, etwa in China.

Trotz des Ausstiegs aus dem Geschäft in Russland wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Lego 2022 einen Rekordgewinn eingestr