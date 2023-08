Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) gab das Unternehmen mit 27,4 Mio. Euro an – 1,8 Mio. Euro weniger als im Geschäftsjahr 2021/22. Damit sei der zuletzt kommunizierte Prognosekorridor von 25,0 Mio. Euro bis 27,0 Mio. Euro "nochmals" überschritten worden. Der vorläufige Konzernjahresüberschuss nach Steuern betrug demnach rund 19,0 Mio. Euro (Vorjahr: 21,2 Mio. Euro) und habe damit am oberen Rand des zuletzt kommunizierten Korridors (17,0 Mio. Euro bis 19,0 Mio. Euro) gelegen.Hintergrund sei eine über den Erwartungen liegende Entwicklung zum Geschäftsjahresende 2022/23 überwiegend im Teilkonzern Ostmitteleuropa. Den geprüften Abschluss will der Konzern am 21. September vorlegen. (ruh)