Unsicherheitsfaktor Glas: Die Getränkebranche muss den Planungshorizont erweitern.

Die Lage auf dem Glasmarkt ist angespannt. Quer durch alle Branchen beklagen Hersteller Lieferengpässe, Preiserhöhungen und Vertragsanpassungen.

Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich das Angebot an Behälterglas in Europa schlagartig verändert. Aus Russland und der Ukraine kommt prak