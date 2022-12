Pepsico

Pepsico will laut einem Medienbericht die Verwaltung in den USA verschlanken.

PepsiCo will in den USA offenbar Personal in der Verwaltung abbauen. Betroffen seien alle Geschäftsfelder, von Getränken über Snacks bis zu abgepackten Lebensmitteln, berichtet das "Wall Street Journal".

