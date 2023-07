IMAGO / NurPhoto

Weizen wird im Hafen von Odessa auf ein Schiff verladen (Archivbild). Nach dem Ausstieg Russlands aus dem internationalen Getreideabkommen ist der Frachtverkehr über das Schwarze Meer bedroht.

Russlands Ausstieg aus dem Getreideabkommen und seine Drohungen gegen den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer zeigen Wirkung. An den internationalen Rohstoffbörsen steigen die Preise für Weizen, aber auch andere Agrargüter.

Nach dem einseitigen Auslaufen des Getreideabkommens durch Russland verteuern sich die Weizenpreise an den Terminbörsen. An der Euronext in