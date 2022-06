IMAGO / NurPhoto

Pars pro toto: Die Cerealien bilden den Kern und die größte Einheit nach der Spaltung.

Kellogg mal drei: Der US-Nahrungsmittelhersteller teilt sein Geschäft in drei separat geführte, börsennotierte Unternehmen auf. Den Kern bildet das internationale Snack- und Cerealien-Geschäft. An der Börse kommt die Nachricht gut an.

