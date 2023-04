FRONERI Schöller GmbH in

Der Standort von Froneri in Nürnberg soll bis Ende kommenden Jahres schließen.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) greift Nestlé scharf an. Der Konzern ist an dem Speiseeishersteller Froneri beteiligt, der seinen Standort in Nürnberg schließen will. Die NGG kritisiert das Konstrukt, an dem auch die Beteiligungsgruppe PAI Partners beteiligt ist.

Für die NGG ist das geplante Schicksal des Nürnberger Froneri-Standorts "das traurige Paradebeispiel dafür, was eine Private Equity Ges