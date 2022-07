IMAGO / ITAR-TASS

PepsiCo wächst beim Umsatz weiter kräftig.

PepsiCo hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt als erwartet und hebt in der Folge erneut die Prognose für das Gesamtjahr an. Unter dem Strich bekommt der US-Konsumgüterkonzern aber die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zu spüren.

