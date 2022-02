Ankerkraut

Vierer-Team: Alexander Schwoch (links) und Timo Haas (rechts) führen bei Ankerkraut mit Stefan und Anne Lemcke die Geschäfte.

Der Gewürzhersteller Ankerkraut will weiter zweistellig wachsen. Mit einem neuen Produktionsstandort soll der Umsatz innerhalb von fünf Jahren auf mindestens 100 Mio. Euro in Deutschland klettern. Außerdem will das Unternehmen mehr Läden eröffnen.

Der Gewürzhersteller Ankerkraut will weiter zweistellig wachsen. Mit einem neuen Produktionsstandort soll der Umsatz innerhalb von fünf Jah