imago/Levine-Roberts/Unternehmen

Kraft Heinz soll Just Spices bei der internationalen Expansion unterstützen.

Nach der Übernahme durch Kraft Heinz will das Düsseldorfer Startup Just Spices seine angekündigte Expansion im Ausland schnell umsetzen. Erstes Ziel ist Großbritannien. Hier und in anderen Ländern hoffen die Gründer, dass ihnen der US-Konzern den Weg in den internationalen Einzelhandel ebnet.

Nach der Übernahme durch Kraft Heinz will das Düsseldorfer Startup Just Spices seine angekündigte Expansion im Ausland schnell umsetze