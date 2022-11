Karriere Südtirol

Im Dr.-Schär-Werk am Hauptsitz des Unternehmens in Burgstall (Südtirol) wird Brot hergestellt.

In Europa gilt der Glutenfrei-Spezialist Dr. Schär, der rund 200 verschiedene Produkte im Angebot hat, als Marktführer. In den Vereinigten Staaten erweitert das Unternehmen seine Betriebsstätte – mit dem Ziel, auch in Übersee die Nummer eins zu werden.

