IMAGO / Dean Pictures

Heineken kauft Anteile des Großaktionärs Femsa zurück.

Die mexikanische Femsa-Gruppe will all seine Anteile an Heineken verkaufen. Nun hat das Unternehmen weitere Aktienpakete abgestoßen. Die Gruppe möchte sich auf andere Bereiche ihre Geschäfts konzentrieren.

Der mexikanische Großkonzern Fomento Económico Mexicano (Femsa) stößt Anteilscheine von Heineken im Gesamtwert von 3,3 Mrd. Eu