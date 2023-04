Wolfgang Zeyen

Die Gewerkschaft weist das Angebot der Arbeitgeberseite als "absolut unzureichend" zurück.

Im Werk von Harry-Brot in Schneverdingen wollen die Beschäftigten an diesem Dienstag für mehrere Stunden ihre Arbeit niederlegen. Damit hoffen sie, in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen zu können.

Nach den Branchen Süßwaren und Getränke soll es jetzt auch in der Brotindustrie zu einem Warnstreik kommen. Die Beschäf