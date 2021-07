IMAGO / agefotostock

Philip Morris schwört dem Tabak in Großbritannien ab.

Großbritannien ohne Glimmstängel - Philip Morris will Marlboro und seine anderen Zigarettenmarken in absehbarer Zeit aus den Regalen des Handels auf der Insel bannen. Das eröffnet Konzernchef Jacek Olczak britischen Medien und kündigt tiefgreifende Veränderungen an.

