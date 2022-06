Hochwald

Das neue Werk von Hochwald kann jährlich bis zu 1,4 Mrd. Packungen mit Milchprodukten liefern (Symbolfoto).

Hochwald hat am vergangenen Wochenende die nach eigenen Angaben modernste Molkerei Europas in Betrieb genommen. In dem 200 Mio. Euro teuren Werk am Standort Mechernich können jährlich bis zu 800 Mio. Kilogramm Milch verarbeitet werden.

