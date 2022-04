Imago Images/Levine-Roberts

Die Aktie von Oatly erfüllt die Hoffnungen der Anleger nicht.

Der schwedische Hafermilch-Produzent Oatly hat seinen Umsatz in Deutschland gesteigert. Der Hersteller erlöst auf dem deutschen Markt zum ersten Mal mehr als in seiner Heimat. Die Aktie des Unternehmens verliert aber weiter an Wert.

