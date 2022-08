IMAGO / Manfred Segerer

Eines der bekanntesten Bel-Produkte: der Minikäse Babybel.

Mit einem organischen Umsatzwachstum von mehr als 11 Prozent im ersten Halbjahr sieht sich die französische Bel Group in ihrer Strategie bestätigt. Der starke Gewinneinbruch ändere daran nichts. Der Käsespezialist will die Geschäfte in Kategorien wie Obst und pflanzliche Lebensmittel vorantreiben.

