Bonduelle will gestiegene Kosten weiterhin durch Preiserhöhungen ausgleichen.

Der Konservenhersteller Bonduelle ist in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs zweistellig gewachsen. Besonders groß war der Sprung beim operativen Ergebnis. An der Preispolitik will Bonduelle festhalten, weitere Erhöhungen sind wahrscheinlich.

Der französische Produzent Bonduelle ist in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2022/23 wieder stark gewachsen. Dabei hat das Unterneh