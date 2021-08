IMAGO / biky

Gefragt: Der Nudelabsatz ist in der Corona-Krise stark gestiegen.

Auch nach Abzug der Sondereffekte durch Lockdown und Homeoffice sollen die Verbraucher in Deutschland in diesem Jahr mehr Barilla-Produkte kaufen. Mit "höherwertigen Varianten" will der Konzern mehr Umsatz jenseits des Corona-Effekts erwirtschaften.

