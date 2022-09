LenDog64, CC-BY-ND

Nicht nur in den Brauereien fehlen wichtige Rohstoffe und erschwingliche Energie.

In weiten Teilen der deutschen "Brauwirtschaft macht sich Existenzangst breit", schreiben die Brauereiverbände in einem Appell an die Politik. Grund sei die Energiekrise und "eine völlig verfehlte Energiepolitik". Auch die Produzenten eines wichtigen Rohstoffs schlagen Alarm.

