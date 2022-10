IMAGO / Shotshop

Reiche Ernte: 2021 war das Rekordjahr der Kürbiserträge.

Die geschmackvollen, orangenen Gewächse erfreuen sich großer Beliebtheit: Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland so viele Kürbisse geerntet wie noch nie. Die Anbaufläche hat sich innerhalb des letzten Jahrzehnts so gut wie verdoppelt.

