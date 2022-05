IMAGO / Belga

Ontex-Werk im belgischen Eeklo: Bald unter neuer Flagge?

Der zuletzt in Schieflage geratene Windelhersteller Ontex hat bestätigt, sich in Vorgesprächen mit American Industrial Partners (AIP) zu befinden. Am Ende der Sondierungen könne ein Zusammenschluss von Ontex und dem zum AIP-Portfolio gehörenden Unternehmen Attindas stehen.

