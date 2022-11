IMAGO / Panama Pictures

Die Zukunftserwartungen der deutschen Wirtschaft haben sich im November gebessert.

In der deutschen Wirtschaft bessert sich die Stimmung wieder. Der Blick in die Zukunft der Unternehmen ist weniger pessimistisch als in den vergangenen Monaten. Entsprechend hellt sich der Ifo-Geschäftsklimaindex im November auf. Das dürfte sich auch auf die erwartete Rezession auswirken.

