IMAGO / Panama Pictures

In der Industrie ist die Auslastung der Produktionskapazitäten erstmals seit zwei Jahren unter den langfristigen Mittelwert gesunken.

In der deutschen Wirtschaft schwindet die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex fällt zum dritten Mal in Folge – für Experten markiert das eine negative Trendwende.

Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland ist im Juli nochmals deutlich gesunken: Der Ifo-Geschäftsklimaindex gab gegenüber dem Vorm