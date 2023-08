IMAGO / Zoonar

Blick auf das Werk von Pfeifer und Langen in Euskirchen. Wie in allen anderen Branchen hat sich auch im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland die Stimmung merklich eingetrübt.

Ifo-Institut Geschäftsklimaindex fällt weiter

Die Unternehmen in Deutschland werden pessimistischer. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fällt zum vierten Mal in Folge. Ihre aktuelle Geschäftslage beurteilen die Betriebe so schlecht wie seit drei Jahren nicht mehr.