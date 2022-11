Thomas Fedra

Fehlende Kästen, Kronkorken, Etiketten: Der Materialmangel macht Getränkeproduzenten zu schaffen.

In der Getränkeindustrie haben sich die Materialengpässe verschlimmert. Im Oktober waren davon 79 Prozent der Firmen betroffen, so das Ergebnis einer Ifo-Umfrage. In anderen Branchen hat sich Lage entspannt.

