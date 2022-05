Erlebbar wird die Klima-Initiative in einem breiten Content-Angebot. Der Startschuss fällt am 17. Mai mit der ersten Ausgabe der neuen Reihe "Green Transformation Masterclass". In den zweiwöchentlich stattfindenden digitalen Live-Seminaren vermitteln Top-Expertinnen und Experten die Grundlagen des unternehmerischen Klimaschutzes: von der Treibhausgas-Bilanzierung und der Definition von Klimazielen bis zum Change-Management; von Lösungen im Energieeinkauf bis zur rechtlich korrekten und inhaltlich ansprechenden Kommunikation von Klimaschutzbemühungen.Daniel Baumann, Editorial Director Green Transformation: "Ein Thema, eine Stunde, strukturierte und kompakte Inhalte und die Möglichkeit, Fragen zu stellen – so sind die Masterclasses aufgebaut. Alles mit dem Ziel, das komplexe Thema Klimaschutz so aufzubereiten, dass Führungskräfte möglichst schnell und einfach praxisbezogene Informationen an die Hand bekommen." Die Masterclass eignet sich für Unternehmen jeglicher Größe. Die Teilnahme an den Einführungsveranstaltungen ist kostenlos. Zur Anmeldung geht es hier. Das Angebot wird in den kommenden Monaten systematisch um kostenpflichtige, branchenspezifische Deep Dives, Events und Services ergänzt.Über die Masterclass hinaus wird die dfv Mediengruppe das inhaltliche Angebot ihrer Titel zum unternehmerischen Klimaschutz ausweiten. Besonderen Wert legt das Medienhaus dabei auf maßgeschneiderte Inhalte, die dabei helfen, die unterschiedlichen Herausforderungen der jeweiligen Zielgruppen zu lösen.