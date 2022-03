Elena Larina/Shutterstock

Von Terminals wie diesem in Odessa exportiert die Ukraine Getreide. Der Krieg lässt den Preis nun nach oben schnellen.

Der Krieg in Osteuropa macht Ausfuhren in die Ukraine unmöglich und Geschäfte in Russland heikel: Die russischen Angriffe stellen deutsche Lebensmittelexporte im Umfang von rund 1,2 Mrd. Euro infrage. Ein Teil der Branche gibt seine Geschäfte in den beiden Ländern aber noch nicht verloren.

