IMAGO / Eibner

Brot ist von der Inflation derzeit besonders betroffen.

Der Brotpreis in der Europäischen Union ist so hoch wie nie. Seit dem vergangenen August wurde Brot im EU-Durchschnitt um 18 Prozent teurer. Besonders in einem Land schoss der Preis in die Höhe.

Der Brotpreis in der Europäischen Union ist so hoch wie nie. Seit dem vergangenen August wurde Brot im EU-Durchschnitt um 18 Prozent teurer. Bes