Mehr Geld im Portemonnaie der Mitarbeiter: Viele Unternehmen zahlen derzeit einen steuerfreien Zuschuss als Inflationsausgleich.

Millionen Arbeitnehmer in Deutschland haben bereits eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie erhalten. Andere können noch auf die nächsten zwei Jahre hoffen. Was die Höhe angeht, gibt es in den Branchen große Unterschiede.

