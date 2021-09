wanpatsorn/Shutterstock; Grafik: LZ

Unabhängig: Next Gen Beauty testet neue Marken und Trendkategorien. Cosnova entwickelt die etablierten Marken weiter.

Next Gen Beauty entwickelt Geschäftsmodelle für den Makeup-Hersteller Cosnova. Mit einer neuen Marke will der Inkubator nun in Schwellenländern Erfolg haben.

