IMAGO / photothek

Im Markt für Babynahrung etwa machten Innovationen im vergangenen Jahr sechs Prozent des gesamten Umsatzes aus.

Mehr als 140.000 neue Produkte haben die Konsumgüterhersteller im vergangenen Jahr in Europa in die Regale gebracht. Marktforschungsdaten zufolge waren das deutlich weniger als 2021. Vor allem in einem Land gab es einen Einbruch.

Die Konsumgüterhersteller haben in Europa im vergangenen Jahr weniger neue Produkte auf den Markt gebracht. Das trifft nach Angaben der Mark