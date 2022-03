IMAGO / Imaginechina-Tuchong

Instantnudeln werden in der Regel nicht getrocknet, sondern in Öl frittiert.

Der japanische Instantnudel-Hersteller Nissin hat seinen Absatz in Deutschland innerhalb eines Jahres um ein Drittel gesteigert. Jetzt sollen vom europäischen Werk in Ungarn aus neue Märkte beliefert werden, etwa in Nordafrika.

