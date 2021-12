Ohso Lecker

Das Startup Ohso Lecker stellt zucker-, fett- und kalorienarme Saucen her.

Die "grüne" Venture-Tochter der Katjes-Gruppe findet Geschmack an veganen Mayonnaisen und Ketchups. Das Food-Startup Ohso Lecker will mit der Beteiligung durch Katjes Greenfood das eigene Sortiment erweitern und expandieren.

Die "grüne" Venture-Tochter der Katjes-Gruppe findet Geschmack an veganen Mayonnaisen und Ketchups. Das Food-Startup Ohso Lecker will mit der Be