Kölnmesse

Die Messegesellschaft rechnet mit einer starken Präsenz des nationalen und internationalen Handels auf der ISM 2023.

Fast 1300 Aussteller aus 70 Ländern sind dabei, wenn am Sonntag die Internationale Süßwarenmesse in Köln beginnt. An den Erfolg vor der Corona-Pandemie kann die ISM damit nicht anknüpfen.

In den Augen der Süßwarenbranche liegt der diesjährige Termin Ende April ungünstig. Für das wichtige Saisongeschäft, da