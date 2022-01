Dr. Wolff

Dr. Wolff-Gruppe: Der Alpecin-Hersteller ist auch 2021 gewachsen.

Der Pharma- und Kosmetikhersteller Dr. Wolff ist im zweiten Jahr der Pandemie erneut gewachsen. Die Bielefelder konnten den Umsatz nach eigenen Angaben um knapp 5 Prozent steigern. In diesem Jahr will Dr. Wolff an das Wachstum anknüpfen.

