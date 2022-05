Milchwerke Schwaben

Die Milchwerke Schwaben können sich trotz des schwierigen Umfeldes gut behaupten.

Trotz höherer Belastungen der Milchwirtschaft durch steigende Kosten verbuchen die Milchwerke Schwaben sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis ein deutliches Plus. So sieht der Vorstand die Genossenschaft in einer "guten Ausgangsposition" für 2022.

