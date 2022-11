Was denken Freunde über Ihren Job?

Was ist die spannendste Aufgabe?

Schnell Verantwortung übernehmen durften Sie auch beim Relaunch der Markenfamilie von Schwartau Extra.

Dass ich schlicht Werbung für Konfitüre mache. Dabei gibt es noch so viele andere spannende Dinge im Bereich Marketing.Ich liebe Innovationen: die Entwicklung, die Verkostungen und das Design der Artikel, die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen. Es ist ein großartiges Gefühl, am Ende ein fertiges Produkt in der Hand zu halten. Bei den Schwartauer Werken konnte ich sehr schnell selbst Entscheidungen treffen und zum Beispiel die erste Bio-Konfitüre im Unternehmen mitentwickeln – das liebe ich am Mittelstand.Genau. Ich hatte zunächst Respekt davor, eine Marke zu verändern, die es bereits seit 60 Jahren gibt und die viele Stammkäufer hat. Sie sollten ihre Produkte auch im neuen Design wiederfinden, weshalb wir das eingehend mit Verbrauchern getestet haben. Gleichzeitig haben wir eine neue Positionierung für die Marke entwickelt. Das war bisher meine größte berufliche Herausforderung, hat mir aber auch am meisten Spaß gemacht.