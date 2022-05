IMAGO / Manfred Segerer

Eines der bekanntesten Bel-Produkte: Der Minikäse Babybel.

Die Bel Group hat sich auch die restlichen Anteile an dem Mopro-Desserthersteller MOM einverleibt. Bislang hielt der französische Käsereikonzern gut 83 Prozent an dem ebenfalls in Frankreich beheimateten Unternehmen, dessen Chef im Zuge der Komplettübernahme seinen Posten abgibt.

