IMAGO / stock&people

Brasilien ist einer der wichtigsten Exporteure von Kaffee, aber auch ein großer Absatzmarkt.

In Deutschland hat Jacobs-Hersteller JDE Peet´s zuletzt nach zähen Preiskämpfen mit dem Einzelhandel Federn lassen müssen. Jetzt soll eine Übernahme in Brasilien dem Hersteller eine bessere Marktposition im lukrativen Lebensmittelgeschäft in Schwellenländern verschaffen.

JDE hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit der brasilianischen Gruppe JAV getroffen, deren Kaffee- und Teegeschäft unter der Marke Marat&